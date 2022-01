Addio a Umberto Priore: punto di riferimento del Caf Cisl di Mesagne

MESAGNE - Nel giro di pochissimi giorni, dopo Pietro De Giorgio, segretario generale territoriale dei pensionati, la Cisl piange la scomparsa di un’altra persona a profondamente cara al sindacato, Umberto Priore, collaboratore Caf Cisl presso la sede comunale di Mesagne che, per lungo tempo, egli ha contribuito a rendere punto di riferimento della comunità cittadina. Sua figlia Monica è una nuotatrice nota a livello nazionale per le imprese sportive compiute, nonostante sia affetta da diabete.

“La Cisl Taranto Brindisi – si legge in una nota a firma del segretario regionale del sindacato, Gianfranco Solazzo - nel ricordare Umberto come collaboratore serio, professionale, accogliente, fortemente legato ai valori Cisl, militante associato alla Fnp Cisl, condivide l’immenso dolore dei familiari, in particolare della moglie Rita e dei figli Monica ed Enzo. Umberto Priore rimarrà sempre nel ricordo affettuoso della nostra Organizzazione e di quanti gli hanno testimoniato in vita profonda stima e rispetto”.