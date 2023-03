Al museo Ribezzo di Brindisi una visita guidata con rievocazione storica

BRINDISI - Sabato 11 marzo alle 16, presso il museo archeologico "A. Ribezzo" di Brindisi, si terrà una visita guidata interattiva e gratuita, con rievocazione storica. Il tema è "Brention, i messapi e il caduceo di Brindisi: usi e costumi del popolo messapico". La visita guidata indagherà sulla presenza dei messapi nel territorio, prendendo spunto da episodi, da fonti storiche e da reperti che rappresentano la testimonianza tangibile di quella che era la vita civile e militare degli antichi abitanti della città.

Durante la visita guidata ci saranno alcuni interventi dei rievocatori in abito storico messapico, i quali interagiranno con i partecipanti accompagnandoli in una esperienza immersiva e coinvolgente indietro nel tempo. Nell'occasione, i rievocatori metteranno in scena la ricostruzione della consegna del famoso caduceo di Brindisi da parte dei rappresentanti del popolo greco di Thurii al popolo messapico di Brindisi, episodio avvenuto all'incirca nel V secolo a. C e documentato dal reperto che attualmente su trova al Museo Archeologico di Napoli. Prenotazione obbligatoria tramite messaggio whatsapp 347 929 1852.