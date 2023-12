A Natale il centro storico si veste a festa, Mesagne punta sugli artisti di strada

MESAGNE - Il momento clou della serata è stato quello della particolarissima esibizione svolta sulle mura del castello, in Piazza Orsini del Balzo. Qui, per mezzo di una corda, due artisti di strada si sono calati uscendo da una finestra dell'antica struttura. Poi, "la strana coppia" ha riproposto una fantasiosa lotta tra il Grinch e Babbo Natale.

Ma questa era solo una delle esibizioni previste ieri (26 dicembre) in occasione del Festival degli artisti svolto a Mesagne. Evento che a partire dalle ore 18.30 ha avuto luogo tra gli antichi vicoli cittadini, coinvolgendo grandi e piccoli spettatori.

Il mimo in Via Castello, il led show in Piazza IV novembre, la sand art in Piazza Criscuolo e lo spettacolare Roue Cyr in Piazza Commestibili hanno completato il quadro delle performance. In via Albricci, invece, era presente lo stand di pettole dell’associazione “Gruppo storico Città di Mesagne”.

La parata degli artisti aveva l'obiettivo di far immergere a pieno la città nel clima festivo e di essere attrattiva per i visitatori in arrivo dai Comuni limitrofi. L'iniziativa è stata curata da Lab Communications Eventi in collaborazione con il Duc (Distretto urbano del commercio) e l'Amministrazione comunale.

Stasera si replica

Oggi, 27 dicembre, dalle ore 20.00 il centro storico di Mesagne ospiterà lo spettacolo itinerante degli artisti di "Effetto Notte" e "Miria Records". Questi metteranno in scena monologhi su storie emozionanti grazie al potere della musica. Si tratta di una passeggiata speciale, raccontata come un elegante viaggio dall’attrice esordiente Sveva Mantovano, che da Piazza Sant'Anna dei Greci proseguirà in Piazza 4 novembre ed in Piazza Commestibili.

La soprano Anna Joseph, affiancata da Eleison Duo, Francescopio, Yaima, Genette, Patty e il piccolo Lorenzo Piccinno, saranno i protagonisti di suggestivi momenti, resi in musica e parole, e rappresentati in una atmosfera unica. Il tour artistico si concluderà in Piazza Orsini del Balzo, qui l’augurio per “L’anno che verrà”, che dà il titolo al celebre brano del grande Lucio Dalla e al miglior auspicio di un 2024 colmo di gioia, speranza e serenità. Durante le loro performance, i giovani talenti saranno accompagnati dai patron dell’evento, Maurizio Ciardo e Miria Gravili.