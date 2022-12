Natale a San Vito Dei Normanni, il calendario degli eventi in città

SAN VITO DEI NORMANNI - Anche nel Comune di San Vito dei Normanni, è partito il calendario degli eventi natalizi a cura del Distretto Urbano diffuso del Commercio Alto Salento che propone in centro, per le strade, nei negozi e in alcuni luoghi della cultura un fitto calendario di iniziative costruito in strettissima collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, nonché ascoltando la pluralità di voci della comunità sanvitese per costruire insieme un programma che gli stessi protagonisti hanno voluto denominare “Natale Assieme”. Si legge in un comunicato del Duc: "In questo modo, anche le iniziative di animazione natalizia della cittadina diventano un’occasione per consolidare quelle buone pratiche cui il Distretto si ispira come ambito territoriale in cui enti pubblici, imprese, cittadini e formazioni sociali s’incontrano in quel continuo processo di rivitalizzazione urbanistica che apporta ricadute positive anche sul parterre commerciale composto dagli esercizi di vicinato".

Dal 3 dicembre al 2 febbraio 2023 sarà possibile fruire dell’itinerario alla scoperta della Via dei Presepi di San Vito dei Normanni, un percorso di comunità, curato dall’architetto Simone Saracino, per avvicinare le nuove generazioni all’antica arte del presepe e valorizzare gli artisti e gli appassionati territoriali. Il percorso parte dalla Chiesa di Santa Maria della Pietà con il grande presepe ispirato al Canova, prosegue nelle vetrine dei negozi del centro, che ospiteranno i presepi realizzati dal centro diurno Raggio di Sole. Il programma include anche un concerto di organo e soprano il 24 dicembre, a conclusione della cerimonia della natività.

Mercoledì 14 dicembre 2022, alle ore 17:30, per le vie del centro, tutta dedicata ai bambini, un’allegra e scoppiettante parata di personaggi Disney, tante mascotte sfileranno al ritmo di musica, regalando ai presenti l’occasione di portare a casa originali foto ricordo.

Sabato 17 dicembre 2022 l’associazione ludico creativa Wonderland Events Planner proporrà “Lu ntartiénu ti Natali” spettacolo itinerante ed interattivo a tema natalizio. La carovana partirà, intorno alle ore 17:00, dal civico 64, per poi spostarsi davanti la Chiesa dell'Ospedale e concludersi in piazza dove sarà presente l'animazione per intrattenere i bambini con giochi, balli, truccabimbi, palloncini modellabili, e mascotte.

Martedì 20 dicembre 2022, intorno alle ore 18:00, la Jazz Friends band allieterà il passeggio sulle note di un’improvvisazione musicale itinerante per le vie del centro.

Giovedì 22 dicembre 2022 il programma continua con Christmas in San Vito, una maratona di iniziative a cura della Cooperativa Nui San Vito dei Normanni. Il programma inizia la mattina, all’uscita da scuola, Babbo Natale ed il suo team di elfi realizzeranno all’esterno degli edifici scolastici stabiliti uno spettacolino con canti e storie per salutare le scolaresche e prendere in consegna i lavoretti dei bambini realizzatisul tema “Profumi e atmosfere di un Natale multietnico”. A partire dalle ore 16,30 il Babbo Natale di “Nui in bici”, insieme alle associazioni “Bici Club” e “Li Scigghiati” percorrerà le strade principali della città, accompagnato da musiche natalizie e terminerà il suo percorso in piazza Leonardo Leo dove, ad attenderlo, già dalle 17:30, comincerà il countdown con l’animazione per i più piccoli a cura delle associazioni Wonderland, Cocolandia e Baby Karma.

Venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 19:30 ci si divertirà sulle note musicali del Christmas rock di Roberto Sbano.

Venerdì 6 gennaio 2023, alle ore 19:00, il calendario eventi del Distretto sarà suggellato dalle mistiche note del Life e Gospel Music di Tyna Maria.