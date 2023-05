La nave da crociera Msc Sinfonia ormeggiata nel porto interno: spettacolo da immortalare

BRINDISI - Telefonini all'insù sul lungomare Regina Margherita a Brindisi per immortalare la nave da Crociera Msc Sinfonia che dopo alcuni anni di stop torna ad ormeggiare nel Porto interno, banchina carbonifera. E' giunta da Venezia ed è approdata a Brindisi nel Primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio. In totale ha a bordo 1922 passeggeri e 762 componenti dell’equipaggio. Sono 292 i passeggeri che hanno scelto Brindisi quale porto di imbarco, mentre sono sbarcati nel porto messapico in 272.

In molti a spasso sul lungomare hanno afferrato gli smarphpone per Selfie e foto panoramiche, che mostrano la maestosa nave nella acque brindisine con alle spalle il monumento al Marinaio, suno dei simboli della città. E c'è tempo fino alle 22 di oggi per andare ad ammirarla, poi partirà alla volta di Mykonos, in Grecia.

I crocieristi sono stati accolti dal personale degli Infopoint, appositamente allestiti, dalle guide esperte, e invitati a degustare prelibatezze locali. L'attività di animazione, invece, è curata da Unpli Puglia Aps in sinergia con le Pro Loco del territorio. L’agenzia marittima raccomandataria è Gorgoni srl