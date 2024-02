"Non fermiamo la prevenzione": giornata formativa per gli studenti

BRINDISI - In un'inedita collaborazione tra l'Itet "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" e l'Ipsss "Fl Morvillo Falcone" di Brindisi, gli studenti delle classi terze si preparano ad affrontare una giornata formativa di grande rilevanza. L'iniziativa, denominata "Non fermiamo la prevenzione", gode del patrocinio dell'Asl "Promozione della Salute nelle Scuole" e si preannuncia come un'opportunità unica per approfondire tematiche legate alla salute.

L'evento si svolgerà il 26 febbraio prossimo, alle ore 10.30, presso l'auditorium del "Flacco". La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di illustri relatori del settore medico e sanitario: il dott. Stefano Burlizzi, il dott. Saverio Cinieri, il dott. Pasquale Pedote e la dott.ssa Veronica Pesari. I quattro esperti si confronteranno con gli studenti su argomenti chiave come l'oncologia, la ginecologia, la salute psicologica e gli stili di vita sani.

Un elemento distintivo dell'evento sarà la possibilità per gli studenti di preparare domande in anonimato da sottoporre ai relatori. Questo approccio mira a stimolare la partecipazione attiva e a fornire risposte chiare e dettagliate alle curiosità degli studenti in merito alle tematiche trattate.

Il progetto, fortemente orientato alla prevenzione, rappresenta un passo significativo nella promozione di stili di vita salutari tra i giovani. Gli studenti avranno l'opportunità di acquisire consapevolezza sui fattori di rischio legati alle malattie oncologiche e ginecologiche, nonché di approfondire la comprensione degli aspetti psicologici legati alla salute mentale.



L'Itet "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" e Il’psss "FlMorvillo Falcone" guardano con grande entusiasmo a questa giornata, che promette di essere un momento educativo e informativo di spicco nel contesto scolastico brindisino. La partecipazione attiva degli studenti, la presenza di esperti qualificati e il patrocinio dell'Asl conferiscono a questa iniziativa un valore unico nel promuovere la consapevolezza e l'importanza della prevenzione nella salute di tutti.

