Nuova pensilina per attesa bus senza panchina e senza protezioni per pioggia

BRINDISI - Fu sostituita in occasione del Giro d’Italia ma invece rendere più confortevole l’attesa del bus, crea disagi. Si tratta della pensilina posta alla fermata Stp di via Togliatti a Brindisi, esattamente all’altezza dove era previsto l’arrivo dei ciclisti. I brindisini che usufruiscono del servizio lamentano la mancanza della panchina, di cui era dotata la vecchia pensilina e il fatto che quella nuova non ripara dalle piogge come quella precedente.

Nella foto inviata da un lettore si può vedere che manca la seduta e i lati sono aperti, quando piove è difficile non bagnarsi. Un disagio non di poco conto se si considera che il trasporto urbano è utilizzato da decine di cittadini anche anziani, che necessitano appunto di sedersi e ripararsi dalle intemperie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.