Nuove disposizioni per dichiarazioni e autocertificazioni impianti termici

BRINDISI - A seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli installatori/manutentori riferite alle difficoltà riscontrate per la presentazione delle autocertificazioni degli impianti termici ed altri impianti di climatizzazione, relativi all’attuale campagna 2018-2019, con scadenza il 30 aprile prossimo, e, in considerazione della persistenza dello stato di emergenza sanitaria, ad integrazione del precedente avviso del 31 marzo 2021, la Provincia comunica quanto segue:

È fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per l’acquisto dei bollini verdi virtuali e al 31 maggio 2021 l’inserimento degli impianti autodichiarati sul software Thermicast.

Con decorrenza 01.06.2021 sarà attivata la campagna aperta per tutti gli impianti esistenti nei comuni del territorio di pertinenza provinciale con le modalità e le cadenze temporali per il controllo degli impianti prescritte dalla normativa di riferimento. I tecnici manutentori, le imprese abilitate, le associazioni di categoria ecc., qualora non l’abbiano già fatto, potranno effettuare l’accreditamento a questa Provincia mediante il modulo A corredato dalla documentazione indicata, pubblicato sul sito istituzionale: www.provincia.brindisi.it.

L’invio dovrà avvenire esclusivamente a mezzo Pec o Peo al seguente indirizzo: provincia@pec.provincia.brindisi.it a partire dal 03.05.2021.