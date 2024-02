Stp: due nuove linee urbane di collegamento con l'ospedale Perrino

La Stp Brindisi comunica l’istituzione di due nuove linee urbane per aumentare i collegamenti con l’ospedale Perrino di Brindisi, calibrate con particolare attenzione alle esigenze dei dipendenti e dei visitatori:

La linea “31” Paradiso – Centro – Ospedale

Percorso in andata: quartiere Paradiso – via Egnazia – via Prov. San Vito – via De’ Carpentieri – via Bastioni Carlo V – viale Aldo Moro – viale Palmiro Togliatti – Centro Commerciale “Decathlon” – Ospedale Perrino

Percorso in ritorno: Ospedale Perrino – Centro Commerciale “Decathlon” – viale Palmiro Togliatti – viale Aldo Moro – via Indipendenza – via Cristoforo Colombo – via Prov. San Vito –via Egnazia – quartiere Paradiso

Numero corse giornaliere: 17 con orari utili per l’ingresso ed uscita di dipendenti e visitatori del polo ospedaliero

Periodo di attivazione: 1° marzo 2024

Validità: ordinarie giornaliere

La linea “51” Casale – Centro – Ospedale

Percorso in andata: Porticciolo Turistico - via Materdomini, via Duca degli Abruzzi, via IV Novembre, via Napoli, via Benedetto Brin, via Ciciriello, via Prov. San Vito - via De’ Carpentieri – via Bastioni Carlo V – viale Aldo Moro – viale Palmiro Togliatti – Centro Commerciale “Decathlon” – Ospedale Perrino

Percorso in ritorno: Ospedale Perrino – Centro Commerciale “Decathlon” – viale Palmiro Togliatti – viale Aldo Moro – via Indipendenza – via Cristoforo Colombo – via Prov. San Vito – via Ciciriello – via Amalfi – via Benedetto Brin – via Umberto Maddalena – via Materdomini – Porticciolo Turistico

Numero corse giornaliere: 17 con orari utili per l’ingresso ed uscita di dipendenti e visitatori del polo ospedaliero

Periodo di attivazione: 1° marzo 2024

Validità: ordinarie giornaliere

Il Servizio Extraurbano prevede l’istituzione di numerose corse nel territorio brindisino, tra cui:

2 collegamenti pomeridiani sulla tratta Brindisi – Mesagne – San Pancrazio

2 collegamenti pomeridiani sulla tratta Brindisi – San Pietro – Torchiarolo

Potenziamento delle corse scolastiche di rientro da Ostuni per San Vito;

Potenziamento di una corsa scolastica Francavilla – Oria – Latiano;

Introduzione di una corsa in andata e una in ritorno sulla tratta scolastica Ostuni – Carovigno – Serranova – San Vito – Mesagne;

Una corsa scolastica sulla tratta Cisternino – Ostuni – San Michele.

Potenziamento della linea extraurbana Ceglie – Ostuni – Carovigno – San Vito dei Normanni – Brindisi Leonardo con transito in contrada Baroncino (zona Aeroporto) con quattro ulteriori corse giornaliere, in particolare due sulla tratta Ceglie – Leonardo e due sulla tratta Ostuni – Leonardo

Il presidente di Stp Brindisi, Alessandra Cursi, ha espresso la propria soddisfazione, condividendola con il CdA e tutta l’azienda, per l’impegno da tutti profuso per il raggiungimento di un obiettivo importante ovvero di integrare il trasporto pubblico nella città ed in provincia di Brindisi attraverso l'istituzione di nuovi collegamenti nel rispetto di specifiche esigenze dei cittadini.

