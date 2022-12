Nuovo volo Brindisi-Dublino con Air Lingus da maggio 2023

BRINDISI - Cresce ancora l’offerta di Aeroporti di Puglia per la Summer 2023. La Compagnia irlandese di bandiera, Aer Lingus, infatti, ha scelto l’Aeroporto del Salento per volare a Dublino. Dal 28 maggio, ogni martedì e sabato, la capitale irlandese sarà

collegata all’aeroporto brindisino con il seguente operativo: Dublino – Brindisi p. 17.30 a. 22.05 E Brindisi – Dublino p. 22.55 a. 01.45.

“Aer Lingus, la più antica compagnia di bandiera irlandese, ha scelto per la prima volta la Puglia - ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Un accordo importante per i nostri aeroporti che rafforza i collegamenti per chi dall’Irlanda vorrà raggiungere il Salento. Allo stesso modo si potrà volare a Dublino, città che si colloca tra le mete più gradite in Europa. Il network della compagnia irlandese – prosegue Vasile – garantisce poi connessioni da Dublino con una larga parte dell’Europa e con gli Stati Uniti. Il volo – ha concluso il presidente di Aeroporti di Puglia - rappresenta un’altra opportunità per accorciare le distanze tra la Puglia, l’Europa e il resto del mondo. Aer Lingus, appartiene con British Airways, Iberia, Vueling, al gruppo Iag che ha scelto i nostri aeroporti per volare su tutta Europa”.

Susanne Carberry, Chief Customer Officer Air Lingus, ha dichiarato: "La domanda di destinazioni europee per il sole è ai massimi storici post-pandemia, con il sole europeo in cima alla lista dei desideri di tutti. Per questo siamo lieti di annunciare Brindisi, tra le tre nuove destinazioni che avremo in offerta per la prossima estate e che rientrano nel programma di Aer Lingus verso le destinazioni europee più ambite e di tendenza. Siamo certi, perciò, che Brindisi risulterà tra le mete che i nostri clienti adoreranno conoscere la prossima estate".

Votata più volte una delle città più ospitali del mondo, Dublino è ricca di storia: è facile per le strade della città imbattersi in edifici medioevali che convivono con palazzi moderni e coloratissimi pub dove la storia si fonde con la leggenda e i racconti della gente del posto, senza dimenticare il Trinity College, la cattedrale di San Patrizio o il Castello. Il volo consentirà agli irlandesi di raggiungere comodamente il Salento, meta sempre più apprezzata in Europa e nel mondo.