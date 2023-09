Torre San Gennaro, il porticciolo verso la riqualificazione: oltre 400mila euro dal Feamp

TORRE SAN GENNARO – Oltre 400mila euro dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per la riqualificazione del porticciolo di Torre San Gennaro. Tra ieri e oggi, giovedì 28 settembre, sono state rimosse tutte le imbarcazioni e nell’arco di qualche giorno dovrebbero essere consegnati i lavori alla ditta appaltatrice per l’avvio delle opere. Le stesse dovrebbero concludersi entro 120 giorni dalla consegna ufficiale del cantiere, salvo imprevisti legati al meteo o comunque entro il 31 dicembre prossimo. Una buona notizia per la marina considerate le condizioni in cui versa ad oggi il porticciolo: gli scivoli sono tutti rotti e fatiscenti e la zona è in totale stato di degrado.

Entrando nel dettaglio: il Comune di Torchiarolo ha ottenuto dalla Regione Puglia 427 mila euro un progetto presentato nell’ambito del Programma Operativo Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) 2014/2020 per “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. Con delibera di giunta n. 11 del 03.02.2023 è stato approvato il progetto esecutivo intitolato: “Riqualificazione scivolo zona pescatori in Torre San Gennaro – Feamp 2014-2020 Misura 1.43” dell’importo complessivo di 426.825,93 euro”.

Oggi, finalmente, il comune di Torchiarolo ha provveduto a rendere noti alcuni aspetti del progetto. Da qualche giorno, da quando cioè è stato chiesto ai pescatori di rimuovere le barche, in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo nella marina ma nessuno ha saputo fornire risposte ufficiali. Tantomeno sono stati affissi cartelli con le informazioni sul progetto.

“La riqualificazione urbana e ambientale del sito di Torre San Gennaro, marina del Comune di Torchiarolo, rappresenta da tempo un obiettivo prioritario per l’Amministrazione comunale che ha intrapreso azioni integrate finalizzate al miglioramento delle attività economiche in concomitanza al recupero delle peculiarità ecologiche e naturalistiche del contesto costiero. Il progetto coniuga la difesa ambientale e del paesaggio con il miglioramento delle condizioni lavorative di un comparto importante nell’economia territoriale come quello delle attività marinaresche”. Si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

“Nel dettaglio, il progetto prevede: la ricomposizione e messa in sicurezza dello scivolo di alaggio mediante opere in c.a. e posizionamento strutture di sicurezza; la realizzazione di opere a mare per la sicurezza della navigazione; le strutture per migliorare la sicurezza del personale e la produzione, nonché per la vendita del pescato; la bonifica delle aree interessate e realizzazione di una isola ecologica”.

Il progetto prevede opere che perseguono gli obiettivi della misura relativa a ‘Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca’. Gli interventi previsti sono finalizzati a: migliorare i servizi offerti nella zona dedicata ai pescherecci, dal momento che la zona presenta sicuramente un grande interesse per i pescatori (punti per lo sbarco del pescato); migliorare le condizioni di sicurezza e di lavoro dei pescatori (spazi sicuri per operazioni su terra-ferma, ecc); migliorare le condizioni di sicurezza nelle fasi di riparazione e manutenzione dei pescherecci; migliorare le condizioni igieniche nella fase di vendita del pescato (impianti a servizio delle operazioni)”.

“Gli interventi progettuali, inoltre, contribuiscono all’interesse di un gruppo di beneficiari (i nuerosi pescatori occupati nella flotta pescherecci di Torre San Gennaro) e della popolazione in generale. Allo stato attuale, l’area dall’attuale scalo di varo e alaggio dei pescherecci ha raggiunto un tale stato di degrado da diminuire drasticamente la sicurezza alla frequentazione di tutti gli spazi pubblici presenti sul lungomare mettendo in pericolo anche le fasi lavorative dei pescatori a terra”.