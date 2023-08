Oria, un'ordinanza che tutela il verde pubblico: multe fino a 500 euro

ORIA – A Oria arriva l’ordinanza contro il deturpamento delle aree verdi. In piazza Lorch, piazza Donnolo e nel piazzale antistante il municipio è vietato calpestare le aiuole e le zone erbose, ma anche bivaccare, portare animali, strappare fiori o fronde. I trasgressori rischiano una multa che va da 25 a 500 euro.

Le motivazioni che hanno portato all’emanazione dell’ordinanza (la numero 96 del 25 luglio) hanno ragioni economiche, considerato che “il Comune di Oria investe importanti somme di denaro per piantumare, manutenere diverse aree verdi” e di decoro urbano. “Detto verde pubblico quotidianamente viene invaso da persone che con comportamento incivile calpestano tale verde creando danni alle essenze arboree ed abbandonano rifiuti di ogni genere; tali aree verdi, nonostante la presenza di aree pedonali al pubblico passaggio, risultano quotidianamente soggette al transito di persone”. Si è quindi ritenuto opportuno “prescrivere norme comportamentali di divieto, idonee ad assicurare la conservazione del decoro urbano e la prevenzione di condotte illecite”.

Di conseguenza “E? vietato calpestare, bivaccare, consumare pasti e bevande, introdurre animali e svolgere qualsiasi tipo di attivita? in tutte le aree a verde nelle seguenti piazze: -Piazza Lorch e zone limitrofe; Piazza Donnolo; Piazzale antistante il Municipio. Passeggiare sui tappeti erbosi, sulle aiuole ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio ed introdurvi cani od altri animali”.

“Cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante ed agli arbusti; E? esclusa dal divieto di calpestio le parti ospintanti le eventuali manifestazioni a carattere celebrativo indette dall’Amministrazione e comunque negli spazi determinati a pubblico passaggio (camminamento in pietra)”.

Il sindaco Cosimo Ferretti, attraverso la sua pagina Facebook invita i concittadini a rispettare l’ordinanza che tutela il verde pubblico. “La nostra priorità è preservare le preziose aree verdi nelle piazze più suggestive, promuovendo un forte senso di rispetto e responsabilità nei confronti del nostro patrimonio condiviso. Desideriamo cogliere questa occasione per esprimere un sentito ringraziamento all'assessore Alfredo Proto per il suo impegno nel promuovere la sensibilizzazione e la responsabilità tra tutti noi cittadini. Il suo lavoro è essenziale per rendere la nostra città ancora più bella, vivibile e orgogliosa delle sue radici e tradizioni”.

“Vi chiediamo di abbracciare questo provvedimento con il rispetto che merita. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nel preservare la bellezza e l'unicità dei nostri spazi pubblici. Al di là della paura di sanzioni, puntiamo a ottenere il vostro sostegno spontaneo, guidato dall'amore per Oria.

Ma non ci fermiamo qui: stiamo lavorando per creare un dog park dedicato ai nostri amici a quattro zampe e dare maggiore attenzione alla conduzione degli animali domestici nelle aree pubbliche. Grazie a tutti voi per la collaborazione e per contribuire a rendere Oria un luogo di cui andare fieri”.