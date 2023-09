Nel porto il sottomarino della Marina per la “Giornata della memoria dei marinai scomparsi mare”

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, venerdì 8 settembre, ha fatto il suo spettacolare ingresso nel porto di Brindisi, accompagnato da due rimorchiatori, il sottomarino "Romeo Romei" della Marina Militare che, assieme alla Nave Garibaldi, farà da cornice alla “Giornata della memoria dei marinai scomparsi mare” che verrà celebrata domani, sabato 9 settembre, a partire dalle 10, nel piazzale prospiciente il monumento al Marinaio d’Italia.

"Il sommergibile Romeo Romei è la quarta unità subacquea classe Todaro (tipo U212A) realizzato in Italia da Fincantieri per la Marina Militare italiana. E' una unità di medie dimensioni, realizzata per missioni ad ampio spettro e caratterizzata dall’impiego di tecnologie innovative che permettono prestazioni molto avanzate, di particolare rilievo nei settori dell’autonomia occulta e delle segnature".