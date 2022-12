Ospedale Cisternino, Amati: “Il direttore sanitario ha assicurato intervento immediato”

BRINDISI - “Il Dg della Asl di Brindisi ha assicurato l’immediato intervento per ripristinare al meglio la struttura del nuovo ospedale di comunità di Cisternino, così da evitare l’aggravamento della situazione e mettere i pazienti nella migliore condizione di degenza. E perciò il mio ringraziamento per la pronta reazione". Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

"Il programma prevede la sistemazione di infissi e avvolgibili, la messa in sicurezza e l’avvio delle attività di ripristino, compatibilmente alle condizioni meteo, poiché il lavoro più grosso attiene alle procedure d’impermeabilizzazione. Auspico, inoltre, il trasferimento al più presto dei servizi da allocare al secondo piano, così da assicurare l’uso complessivo della struttura ed evitare il degrado da mancato uso degli ambienti e degli arredi".

"Infine sto sollecitando l’Assessorato regionale alla sanità per dare il via libera alla realizzazione di una struttura polifunzionale distrettuale in ampliamento all'Ospedale di Comunità esistente, così da contenere tutti i servizi sanitari esistenti e quelli previsti per Cisternino dalla programmazione regionale, nonché lo stesso Ospedale di Comunità con 20 posti letto".

"Naturalmente sono sempre disponibile a collaborare con tutti per la migliore definizione delle questioni sanitarie, purché si abbia un approccio diretto all’immedesimazione, ossia come se i malati fossimo noi o come se fossero le nostre mamme o i nostri papà, nella consapevolezza che il tempo usato per parlare e sottratto al miglior fare rischia sempre di somigliare a crudeltà. Anche quando in buona fede.”