Acqua e fogna da Rosa Marina a Costa Merlata, c'è l'accordo

OSTUNI - Il raddoppio del serbatoio Aqp di Ostuni e la realizzazione di 11 chilometri di condotta che possa garantire i servizi idrici integrati nei tratti mancanti da Rosa Marina fino a Costa Merlata. Questo è il risultato del tavolo tecnico che si è svolto ieri, giovedì 12 agosto, presso il Grand Hotel Santa Lucia di Costa Merlata, al quale hanno preso parte il direttore generale dell’autorità idrica pugliese, Vito Colucci ed il responsabile gestione impianti di Aqp, Gianluigi Fiori. La riunione ha visto la partecipazione, inoltre, di Fabiano Amati, presidente commissione bilancio della regione Puglia, Michele Carriero in qualità di operatore e Paolo Pinna, assessore del Comune di Ostuni.

Le parti hanno convenuto a fissare un cronoprogramma che si concretizzerà, entro il 20 agosto prossimo, in una richiesta formale da parte del Comune all'autorità idrica pugliese, dello stato di fatto dell'infrastruttura idrica rispetto alla perimetrazione del piano d'ambito. Nei giorni successivi, poi, entro comunque la fine di agosto, l'Aip chiederà ad Aqp di procedere con uno studio di fattibilità sugli interventi rispetto al contesto di riferimento che dovrà essere consegnato entro la metà di ottobre cosìcché nel successivo mese possa essere presentata la progettazione definitiva ed avviato l'iter per l'appalto integrato. Le opere verrebbero finanziate interamente da Aqp e completate nel 2022.

"Un sollievo per gli operatori - spiega Michele Carriero - ed un intervento che potrebbe cambiare, completamente, il volto del territorio dove nei prossimi mesi sorgeranno importanti insediamenti turistici". Ma non solo, ad oggi sono migliaia le abitazioni in quei tratti non serviti nè da acqua e nè da fogna: un bacino di circa 40mila persone e 8mila pozze Imhoff.