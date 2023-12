Ad Ostuni un esperimento natalizio: Viale Pola chiuso al traffico

OSTUNI - In occasione delle festività natalizie, presso la Città Binca verrà attuato un esperimento di chiusura al traffico veicolare. La nuova misura riguarderà Viale Pola durante il sabato pomeriggio del 9 dicembre 2023, dalle ore 17:00 alle ore 22:00. In questo lasso di tempo, sarà vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di soccorso, di Polizia e della Protezione Civile. I mezzi trovati in violazione del divieto di sosta saranno rimossi coattivamente.



L'iniziativa di prova è nata da un sondaggio condotto dalla locale Confesercenti, che ha dato il via libera all'esperimento. La recente iniziativa dell'Amministrazione, che ha visto la chiusura di questo centro commerciale naturale durante la scorsa domenica, ha registrato un notevole successo, attirando un grande afflusso di cittadini. "Motivati da questo risultato positivo, si intende estendere l'esperimento anche al sabato pomeriggio, al fine di valutarne ulteriormente gli impatti" si legge in una nota diffusa dal Comune ostunese. In caso di pioggia la chiusura sperimentale prevista verrà annullata.