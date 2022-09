Pulizia di spiagge e fondali, in campo il Lions Club Ostuni: a raccolta i volontari

OSTUNI - Si svolgerà domenica 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 presso la località marina ostunese di Villanova (Creta Rossa), la giornata dedicata alla pulizia delle nostre spiagge e dei nostri fondali, organizzata dal Lions Club Ostuni Città Bianca in collaborazione con l’associazione Plastic Free e le associazioni di apneisti e subacquei Apulia Divings e Cilona Ncilonauti.

L’evento prevede il coinvolgimento di due diversi gruppi: il primo, impegnato nella pulizia delle spiagge, vede coinvolti in prima linea i volontari del Lions Club Ostuni Città Bianca, dell’Associazione Plastic Free e i dipendenti di Fastweb che hanno aderito alla “Settimana del Futuro”, il progetto attraverso il quale i dipendenti dell’azienda scelgono di dedicare 5 giorni all’anno al raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale e di sostenibilità ambientale aderendo alle diverse iniziative presenti sul territorio; il secondo, in rappresentanza del Marina di Brindisi Club, prevalentemente composto dai membri delle associazioni Apulia Divings e Ncilonauti, si dedicherà nell’ardua pulizia dei fondali.

"L’allarme rifiuti è ormai divenuto un serio e quotidiano problema anche nel nostro bellissimo territorio. Pertanto, sia come associazione, ma soprattutto come giovani membri della comunità, abbiamo sentito il dovere morale di dare il nostro contributo e liberare le nostre spiagge da tutti quei rifiuti che senza sosta popolano il nostro adorato mare. E quale miglior occasione del 02 Ottobre, giornata nazionale Plastic Free, per organizzare con i nostri amici dell’omonima associazione, di Fastweb e dell’associazione Ncilonauti, questa giornata dedicata all’ ambiente". Queste le parole del presidente del Lions Club Ostuni Città

Bianca, Francesco Santoro.