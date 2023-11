Riqualificazione, dalla Regione Puglia 300 mila euro per Villanova e Diana Marina

OSTUNI - Il Comune di Ostuni ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Puglia per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri delle frazioni di Villanova e Diana Marina. La somma stanziata dalla regione ammonta a 300 mila euro e sarà impiegata per il rifacimento di strade, marciapiedi e illuminazione.

"In continuità con i progetti di riqualificazione di Camerini - afferma l'assessore Angelo Brescia - nelle ultime ore è giunta un'altra buona notizia riguardante Diana Marina e Villanova. Con questo bando intercettato in collaborazione dagli uffici comunali dei Lavori Pubblici e in collaborazione con il servizio dedicato al reperimento dei bandi coordinato dal vice sindaco di Ostuni, Giuseppe Tanzarella, daremo nuovo impulso ad un'altra parte delle nostre marine".

L'obiettivo dell'amministrazione con gli interventi di riqualificazione delle marine è quello di incrementare l'attrattività del territorio. "Con questo progetto - prosegue l'assessore Brescia - ridiamo nuova linfa anche a Diana Marina, il tutto affiancato dai lavori di riqualificazione che interessano la torre castello di Villanova, il dragaggio del porto che partirà tra qualche ora e la riqualificazione di Camerini. Il tutto in un'ottica di continuità amministrativa per la valorizzazione delle borgate marine che prosegue con il reperimento di nuovi finanziamenti, l'attuazione dei progetti e la realizzazione delle opere".

Infine l'assessore Brescia ringrazia tutti i dipendenti dell'ufficio Lavori pubblici "per il grande lavoro finalizzato all'attuazione dei progetti. La sinergia con gli uffici e i colleghi di Giunta - conclude - sta riportando in alto Ostuni, ringrazio per questo il sindaco, il vice sindaco e tutta l'Amministrazione per il supporto".