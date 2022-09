A Ostuni un villaggio di Natale fatto interamente con l'uncinetto: si cercano "piastrelle"

OSTUNI - Arte, colori, aggregazione, solidarietà e voglia di promuovere il territorio. Sono questi gli ingredienti della nuova iniziativa promossa dalle associazioni "Il Filo di Arianna" e "Le Radici del Sud" di Ostuni finalizzata alla realizzazione di un villaggio di Natale fatto a mano, precisamente all'uncinetto. Si parte dall'albero di mattonelle colorate, che quest'anno sarà alto 14 metri, due in più rispetto al precedente per poi passare a tappeti colorati e addobbi natalizi. La lana e l'uncinetto hanno riunito nell'ultimo anno oltre 50 nonne e tanti giovani attorno a un tavolo regalando momenti di relax, allegria e spensieratezza.

"Sono passati 10 mesi. 10 mesi dal successo dell’albero all’uncinetto che ha fatto il giro d’Italia calcando le cronache nazionali (e anche estere). E in questi mesi non siamo stati certi fermi. Vogliamo fare di più, sempre di più! Abbiamo in mente, ed è già in fase di realizzazione, con l’armata delle nostre nonne (più di 50) un’idea che riporterà la nostra terra alla ribalta nazionale! Perché la cultura, la voglia di mettersi in gioco, il dovere di far sentire i nostri nonni protagonisti, premiano sempre". Si legge sulla pagina Facebook dell'associazione "Il filo d'Arianna di Ostuni".

"Diventerà richiamo turistico nazionale anche nei mesi più freddi! Ago, filo e lana! Siamo già a lavoro per i record dei record (anche in Tv) e non certo solo l’albero! C’è molto di più. Tanto di più! Avete voglia di unirvi a noi? Avete voglia di collaborare? Avete voglia di essere parte integrante di questo patrimonio inestimabile? Scrivici o aiutaci in un altro modo! Abbiamo bisogno di voi! Delle vostre mani! Della materia prima, la lana. Abbiamo aperto anche una raccolta fondi per acquistare la lana (o se qualcuno vuole donarla). Da soli non si va da nessuna parte! Solo insieme possiamo puntare in alto! Ci contiamo!".

E sul sito gofundme è stata lanciata la raccolta fondi, dove viene anche svelato il nuovo progetto.

"Ciao, mi chiamo Michele Conenna, ho 30 anni e sono di Ostuni. In molti mi conoscono per il mio lavoro (meteorologo) ma altri sicuramente avranno sentito parlare di me. Ricordare l’albero all’uncinetto di Ostuni? Quello alto 12 metri? Quello realizzato interamente a mano? La parte artistica è stata seguita da me grazie all’aiuto delle centinaia di mani esperte e delle associazioni Il Filo Di Arianna e Le Radici del Sud. Quest’anno vogliamo superarci. Abbiamo intenzione di allestire un villaggio di Natale fatto interamente a mano. Un percorso che farà ammirare a tutti i visitatori le grandi opere artistiche che verranno installate. Pensate che la sfida è quella di battere il nostro stesso record. L’albero di Natale sarà di 14 metri. E non sarà certa la sola unica attrazione. Si potrà camminare su un tappeto fatto a mano, si potrà sognare sotto un cielo stellato fatto all’uncinetto. Si potranno fare selfie, foto, e video in un paradiso fatto a mano. Da tutti noi, voi. Per questo cerchiamo una mano da voi tutti sia per l’acquisto della lana ma anche per la realizzazione delle strutture in legno e ferro. Il villaggio sarà allestito ad Ostuni a dicembre 2022".