Ottobre rosa, "La prevenzione salva la vita": incontro pubblico

SAN PIETRO VERNOTICO - Domani, giovedì 26 ottobre, alle 18 presso la sala Di Noi sita in via Lecce angolo piazza del Popolo a San Pietro Vernotico, si svolgerà un'iniziativa di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

"La prevenzione salva la vita - dichiara Elisa Mariano, tra le organizzatrici dell'evento insieme a Federica Marangio - ed è il più potente strumento che abbiamo per difenderci dalla malattia, una malattia insidiosa che colpisce in modo silenzioso, ma che può essere combattuta efficacemente e con tanto più successo quanto più precoce è la diagnosi. Il nostro obiettivo deve essere duplice perché se è fondamentale sensibilizzare ed informare le donne, altrettanto importante e cruciale è rendere accessibile e semplice per tutte l'accesso alle prestazioni sanitarie".

All'incontro parteciperanno le principali associazioni del territorio che da anni sono in prima linea in questa battaglia come Fondazione Di Giulio, Cuore di donna, Andos, ed il Csv che sostiene la rete Insieme contro il cancro. "Daremo la parola a chi da anni guida con abnegazione e professionalità il servizio di senologia che oggi è un fiore all'occhiello del nostro ospedale, la dott.ssa Capodieci, ascolteremo il nostro compaesano e presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Brindisi dott. Antonio Di Noi che ha schierato l'ordine a sostegno di questa battaglia, - dichiara Federica Marangio organizzatrice - "e ancora la psiconcologa dott.ssa Manuela Caloro che opera a contatto con chi vive o ha vissuto sulla propria pelle la malattia, e poi per il versante istituzionale il direttore generale della Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio che siamo liete di ospitare nel nostro territorio per la prima volta insieme al prof. Pierluigi Lopalco, medico e già assessore alla Sanità della nostra Regione".

"Auspichiamo la presenza di tanti cittadini e cittadine giovedì pomeriggio per un'iniziativa aperta a tutti e senza alcun colore politico che vuole avere al centro un unico bene comune: la salute ed il benessere delle donne. Di tutte le donne, senza distinzioni".