Oleksandr Khalayim, cappellano in prima linea nella guerra in Ucraina: sarà ospite a Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - Porterà la sua testimonianza di sacerdote in prima linea nel conflitto tra Russia e Ucraina, con parole e immagini. Parliamo di don Oleksandr Khalayim, sacerdote ucraino che sabato 3 dicembre 2022 sarà ospite a Ceglie Messapica nell'ambito di un incontro "Domande sulla guerra - Ucraina, una nazione europea sotto assedio", organizzato dalla parrocchia di San Rocco in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'appuntamento è alle ore 17 presso il Castello Ducale. Da cappellano militare, della diocesi di Kamjanets-Podilskyj dei latini, don Khalayim parlerà della guerra, dell’eroismo dei soldati, dei massacri. Dalla regione di Khmelnytskyi, di recente è stato tra i Missionari della Misericordia che hanno partecipato all'incontro con Papa Francesco in Vaticano. Un'occasione quella con il Santo Padre per parlare di quanto sta accadendo nella sua Terra, dell'urgenza del dialogo a livello politico e della vicinanza sul piano umano. L'incontro sarà anticipato dai saluti di don Lorenzo Elia, parrocco della chiesa di San Rocco e del sindaco della città messapica, Angelo Palmisano.