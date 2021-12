Promozione della lettura: sottoscritto patto fra scuole e Comune di Brindisi

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha sottoscritto oggi, 16 dicembre, il Patto locale per la lettura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali con le realtà che hanno espresso la volontà di farne parte. La finalità del Patto è quella di diffondere e valorizzare la lettura come strumento di benessere individuale e sociale, attraverso un’azione coordinata e congiunta con varie realtà.

Hanno sottoscritto il Patto: IC Bozzano, IC Santa Chiara, IC Casale, IC Centro, IC Cappuccini, Liceo Palumbo, Community Hub, Biblioteca De Leo, Biblioteca Teste Fiorite, Associazione culturale Vola Alto, Libreria Feltrinelli, Libraria Pupilla, Comitato Fr/Azione Tuturano, Aps Brindisi Città d’acqua, Brindisi Antiche Strade, Associazione culturale Curiosementi, Italia Nostra, Asd Vogatori Remuri Brindisi.

I sottoscrittori si sono impegnati a costituire e supportare la rete territoriale per la promozione della lettura con un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone nuove e innovative e creando ambienti e luoghi favorevoli alla lettura.

Il Comune di Brindisi, attraverso le sue strutture, si è impegnato a garantire il sostegno organizzativo per il lancio e lo sviluppo del Patto per la Lettura che ha una durata triennale con periodo di riferimento 2021/2023.