Pesca a strascico, scatta lo stop: nuovi limiti nel Compartimento marittimo di Brindisi

BRINDISI - In linea con le disposizioni emanate il 18 agosto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nuovi limiti interesseranno le unità da pesca abilitate all’utilizzo di attrezzi trainati, che durante il periodo compreso tra il 4 settembre e il 3 ottobre 2023 non potranno effettuare battute di pesca entro le 12 miglia dalle coste del Compartimento marittimo di Brindisi. Ma non solo, gli interessati dal provvedimento non potranno nemmeno sbarcare il pescato in uno dei porti del medesimo compartimento.

Durante il predetto periodo è altresì fatto divieto di esercitare l’attività anche alle unità da pesca a strascico provenienti da altri Compartimenti marittimi.

Successivamente, dal 4 ottobre al 28 novembre 2023, la pesca a strascico sarà vietata il venerdì e in un altro giorno della settimana, tra lunedì e gioved', scelto dall’armatore dell’unità da pesca.

La trasgressione a tali indicazioni è sanzionata pecuniariamente dalla vigente normativa in materia di pesca, oltre a quelle accessorie che possono comportare anche la sospensione della licenza.

La capitaneria di porto, unitamente ai dipendenti uffici di Savelletri e Villanova, nell’ambito dell’intero territorio di giurisdizione del Compartimento marittimo, continuerà la consueta attività di vigilanza tesa ad assicurare, nei periodi in questione, il rispetto del divieto di pesca a strascico finalizzato alla effettiva tutela ambientale ed al ripopolamento delle specie ittiche.