Piattaforma Eurospin: "Ancora posti di lavoro a rischio nel territorio di Brindisi"

SAN PIETRO VERNOTICO - Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Cgil, Cisl e Uil su un incontro svoltosi nella giornata di giovedì 3 marzo, con i lavoratori della Cooperativa Pgm Srl sul licenziamento di circa 100 lavoratori

La tematica dell’incontro è stata quella di dare riscontro a delle voci che circolavano da tempo tra i lavoratori, riguardo ad una scelta aziendale di spostare dei punti vendita che attualmente gestisce San Pietro in favore di un’altra piattaforma situata a San Nicola di Melfi. Le segreterie hanno informato i lavoratori che la direzione della Cooperativa Pgm Srl (che gestisce la logistica all’interno della piattaforma), che in precedenza aveva negato di essere a conoscenza di informazioni relative al taglio dei punti vendita serviti da San Pietro V.co , ha annunciato la perdita di 53 punti vendita, con un calo di circa il 40 per cento dei volumi gestiti dalla piattaforma, con un presunto taglio occupazionale di circa 100 lavoratori, precisando che al momento questi valori non erano ancora ufficiali.

Naturalmente tutto ciò ha causato grande sconforto tra tutto il personale della piattaforma, preoccupati per le loro vite e quelle delle loro famiglie, sia dal punto di vista sociale che economico. In considerazione di tutto quanto su esposto, le scriventi Segreterie, con la presente sollecitano un urgente incontro in tempi brevissimi, allo scopo di avere conoscenza sul piano industriale da parte di Eurospin per la piattaforma di S. Pietro V.co, così da poter tutelare gli interessi dei lavoratori e del territorio che vanta percentuali altissimi di disoccupazione fra i più alti della Puglia.

Inoltre preoccupati che tali risvolti negativi, si rifletteranno anche sull’ indotto che serve la piattaforma (ditte di trasporto, pulizia ecc..), le scriventi Segreterie chiedono alla committenza ed alle istituzioni tutte un immediato intervento, atto a tutelare tutti i lavoratori interessati e si dichiarano pronte a mettere in campo ogni azione a tutela dell'occupazione.