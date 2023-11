"Piovono polpette...di legumi!", decretato il vincitore del contest per una mensa più sana a scuola

BRINDISI - La cuoca Vita Gennaro di un’azienda di ristorazione di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), Ristor Plus, ha vinto la gara di cucina organizzata nell’ambito dell’evento “Piovono polpette… di legumi!”, promosso dall’Unità operativa di Igiene della nutrizione, diretta da Pasquale Fina, per comunicare l’importanza nella dieta degli alimenti a base di proteine vegetali. All’evento, che si è tenuto nell’Istituto alberghiero Sandro Pertini, sono intervenuti il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite, il dirigente scolastico del Pertini, Cosimo Marcello Castellano. Erano presenti anche il presidente della Provincia Toni Matarrelli e per l’Ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale di Brindisi, Vito Attorre.



I cuochi di sette aziende di ristorazione scolastica si sono confrontati in un contest di cucina stile MasterChef rielaborando ricette di polpette di ceci e hamburger di lenticchie, piatti inseriti per la prima volta nel menù scolastico dello scorso anno negli Istituti comprensivi. Oltre a Ristor Plus che prepara pasti per le scuole di Erchie, Mesagne e Torre Santa Susanna hanno partecipato Guarnieri (secondo posto) Nuova Carbinia (terzo), Ladisa, Solidarietà e lavoro, La Serenissima e Compass Group, tutte ex aequo.Le fasi della preparazione e della presentazione dei piatti sono state guidate da un docente di cucina della Scuola alberghiera e giudicate da una giuria costituita da un esperto e da rappresentanti di amministrazioni comunali, dell'ufficio scolastico provinciale, del Pertini e Asl Brindisi. Per conquistare la giuria Vita Gennaro ha proposto sfere di ceci su crema di broccoli verdi e medaglioni di lenticchie su vellutata di carote e sfere di piselli.