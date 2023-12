Plesso Montessori e villa comunale, l'Amministrazione ottiene due finanziamenti

FRANCAVILLA FONTANA - Buone notizie in arrivo per il plesso Montessori del secondo istituto comprensivo di Francavilla Fontana e per la villa comunale. Nel primo caso, l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro con somme derivanti dalla gestione statale dell’otto per mille per rinnovare l’impianto elettrico della scuola. La conferma è giunta con la pubblicazione della graduatoria definitiva in Gazzetta Ufficiale da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per quanto riguarda la villa comunale, nelle scorse ore l’Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 40 mila euro per potenziare l’inclusività dell’area giochi. Le risorse, che sono state stanziate dal Governo nazionale nel 2021 attraverso un apposito fondo, saranno utilizzate per estendere l’attuale area e per attrezzarla con nuove giostrine multisensoriali che potranno essere condivise da bambini con e senza disabilità. Qui, oltre a prevedere l’estensione della pavimentazione antitrauma, saranno installate alcune panchine inclusive.

Scuola Montessori

Tornando al plesso Montessori, Francavilla Fontana è tra gli enti finanziati – solo 19 per tutto il Sud Italia e unico in provincia di Brindisi – a fronte di 352 candidature presentate a livello nazionale. “Questo finanziamento – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – è nato nel dicembre 2021. Facevamo i conti con il Covid, tra bollettini giornalieri e chiusure. Grazie all’impegno dell’Ufficio Tecnico riuscimmo a chiudere questa progettazione e a candidarla nei tempi previsti. Oggi quel lavoro è stato ripagato.”

Il finanziamento deriva dal fondo dell’otto per mille destinato dalla cittadinanza a favore dello Stato che, per legge, deve essere utilizzato prioritariamente per l’edilizia scolastica al fine di garantire la qualità del diritto allo studio. I lavori che interesseranno il plesso Montessori riguardano il rifacimento dell’impianto elettrico con la sostituzione di quadri, montanti e dorsali.

“Con queste risorse – conclude il sindaco Antonello Denuzzo – prosegue il lavoro che abbiamo avviato per modernizzare l’edilizia scolastica cittadina grazie ai tanti finanziamenti intercettati in questi anni. Continueremo a lavorare per continuare a migliorare la qualità degli ambienti scolastici.”

Villa comunale

Per quanto riguarda la villa comunale, il sindaco Antonello Denuzzo ha dichiarato: “Lo scopo dell’intervento è aumentare gli spazi di inclusione presenti sul territorio. La nuova area giochi della villa comunale sarà uno strumento di socializzazione. Per questa ragione abbiamo pensato di utilizzare giostrine che richiedono la cooperazione di più bambini per poter giocare.”

Non è l’unica novità che riguarderà questa area. Con l’ultima variazione di bilancio, infatti, l’Amministrazione Comunale ha stanziato 10 mila euro per sistemare o sostituire le giostrine che sono attualmente installate. Si tratta di una ulteriore attenzione che integra il rifacimento della pavimentazione antitrauma avvenuta negli scorsi mesi.

“Siamo intervenuti – prosegue l’assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – per mettere in sicurezza un’area frequentatissima dai bambini. Ora abbiamo in programma di potenziare il parco giochi per migliorarne l’offerta e dare alle famiglie uno spazio dove socializzare e divertirsi in sicurezza.”