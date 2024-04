Porticciolo Torre San Gennaro: finanziamento perso. Ma c'è un'altra possibilità

TORRE SAN GENNARO – I timori sono diventati realtà: il porticciolo di Torre San Gennaro non verrà riqualificato, almeno non con i finanziamenti, da oltre 400ila euro, del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (Feamp), precisamente Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. Gli stessi sono tornati al mittente perché le opere non sono mai cominciate.

La notizia era stata diffusa in forma ufficiosa alcuni giorni fa, oggi, il consigliere regionale Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, dopo aver interpellato gli uffici preposti ne dà conferma ufficiale. Pura prassi, funziona in questo modo con i finanziamenti europei, la Regione non ha possibilità di decisione e i termini fissati dall’Unione Europea non sono derogabili: se i soldi non vengono spesi o utilizzati entro i termini prefissati tornano indietro.

A Torre San Gennaro i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli scivoli del porticciolo sarebbero dovuti cominciare a settembre scorso e si sarebbero dovuti concludere entro metà gennaio. Entro il 31 dicembre 2023 sarebbe dovuto essere avviato almeno il 70 per cento del progetto. Nulla di tutto ciò è avvenuto e la Regione Puglia ha dovuto ritirare il finanziamento e dovrà avviare la richiesta di restituzione delle somme già versate come anticipazione. L’intero finanziamento ammonta a 426.825,93 euro.

Nel dettaglio, il progetto prevede(va): “la ricomposizione e messa in sicurezza dello scivolo di alaggio mediante opere in c.a. e posizionamento strutture di sicurezza; la realizzazione di opere a mare per la sicurezza della navigazione; le strutture per migliorare la sicurezza del personale e la produzione, nonché per la vendita del pescato; la bonifica delle aree interessate e realizzazione di una isola ecologica”.

Come già spiegato in precedenti articoli a settembre scorso i pescatori che utilizzavano il molo hanno dovuto rimuovere le imbarcazione e trovare altre sistemazioni e modalità per continuare a lavorare. Per molti di essi la pesca rappresenta la fonte di reddito principale. L’area fu cantierizzata ma la ditta appaltatrice non si è mai presentata sul posto per cominciare le opere. Trascorsi i termini entro i quali le opere avrebbero dovuto concludersi (122 giorni) l’amministrazione, attraverso l’ufficio legale, ha avviato il procedimento di scioglimento del contratto per inadempienza e segnalato il caso ad Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione). E ha pensato a una nuova gara mai indetta.

Tutti i termini utili sono scaduti e i finanziamenti Feamp sono andati persi. Resta in piedi il progetto del Gal Terra Dei Messapi che prevede nella stessa zona la realizzazione di una “Casa del pescatore”.

Forse, però, le speranze di vedere il porticciolo in condizioni decenti e degno di essere chiamato tale (ad oggi versa in stato di degrado e rappresenta un vero pericolo), non sono perdute. A giugno prossimo verranno pubblicati nuovi bandi che avranno per oggetto interventi simili con finanziamenti provenienti da altri fondi e la buona notizia è che verrà data priorità ai progetti già cantierizzati.

Il consigliere Fabiano Amati si dice disponibile per dare il proprio contributo, in termini di ascolto e incontri, per i nuovi bandi: “Purtroppo nessuno prima d’ora mi aveva segnalato questa situazione, non ero a conoscenza del fatto che a Torre San Gennaro c’era questo problema. Sono disposto e disponibile a incontrare i pescatori e la stessa amministrazione per delineare insieme la strada da percorrere per la partecipazione ai nuovi bandi e fornire tutte le spiegazioni necessarie, putroppo per il finanziamento perso non si può fare nulla ma ci si può impegnare per i prossimi bandi”.

