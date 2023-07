Porto Ostuni-Villanova: assegnati 100mila euro per progettazione opere marittime

OSTUNI - “Assegnato al Comune di Ostuni un contributo per la progettazione delle opere di messa in sicurezza del porto di Villanova. Il contributo, previsto da un mio emendamento alla legge di bilancio per il 2023, ammonta a euro 100mila, così come richiesto dal Comune di Ostuni". Lo rende noto il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

"Procede, dunque, l’attività relativa all’impegno assunto con gli operatori portuali durante il periodo commissariale, connotato dall’accelerazione del procedimento per il dragaggio e dalla progettazione delle ulteriori opere portuali. Sul dragaggio si è in attesa della autorizzazione ambientale per consentire l’avvio dei lavori al più presto; sulla progettazione delle opere portuali, invece, il contributo regionale obbliga il Comune a svolgere prontamente l’attività necessaria per stimare il costo dei lavori e consentirmi la possibilità di perorare la relativa causa finanziaria. In una parola, occorre volare. Ringrazio la dirigente regionale della Sezione demanio Costanza Moreo per la paziente attenzione alla questione portuale di Ostuni e il dirigente comunale Giovanni Spalluto per la sempre pronta collaborazione amministrativa”