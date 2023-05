Premio Honestas, tra i premiati anche una studentessa del liceo "Ferdinando"

LATIANO - Si è conclusa ieri sera (venerdì 26 maggio), nella splendida cornice del Palazzo Imperiali di Latiano, la cerimonia di premiazione della terza edizione del video contest Premio Honestas con la consegna di cinque borse di studio del valore di 500 euro cadauna ad altrettanti vincitori. Tra di essi anche Francesca Senatore, studentessa della 5A del liceo scientifico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, che ha ricevuto il premio dalle mani dall’europarlamentare Chiara Gemma. Per l’Epifanio Ferdinando, referente del progetto è stata la professoressa Immacolata Carbone.

Il contest, organizzato dall’associazione La valigia blu con il patrocinio del ministero della Difesa, è stato istituito dal tenente dei Carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni Alberto Bruno con l’intento di stimolare nei giovani la riflessione sul tema della legalità, nelle sue molteplici declinazioni.

Adeguatezza, impegno e coerenza sono i concetti che hanno accomunato quasi tutti i lavori presentati al video contest che quest’anno chiedeva agli studenti di esprimere la propria idea sul tema della credibilità. Un tema affrontato in modo analitico, puntuale e originale, a prova della differente visione della società ma anche della consapevolezza di dover agire per cambiare quel che non funziona.

“Questo contest è una vittoria per tutti - ha dichiarato il viceprefetto di Brindisi Onofrio Padovano - E' una vittoria per i ragazzi che hanno colto l’opportunità di mettersi in gioco ed esprimere il proprio punto di vista, per gli organizzatori destinatari del plauso sincero del pubblico, ma soprattutto per il valore stesso della credibilità”.

La premiazione, infatti, conclude un percorso di legalità fatto di incontri culturali e artistici, iniziato a febbraio nella città di Latiano, che ha visto il coinvolgimento di autori, forze dell’ordine e istituti scolastici.

Accanto alle autorità sopra citate e alla presidente dell’associazione organizzatrice, la giornalista Fabiana Agnello, a presenziare all’evento anche il procuratore di Brindisi Antonio De Donno, il coordinatore regionale della Federazione Antiracket Puglia Fabio Marini e don Cosimo Schena, nelle vesti di testimonial dell’evento e co-presentatore.