Stp, presentato nuovo collegamento tra Brindisi, Torre Guaceto e Torre Santa Sabina

BRINDISI - Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione del Servizio Estivo Sperimentale di collegamento Brindisi – Torre Guaceto – Torre Santa Sabina che sarà svolto dal 1 al 31 agosto prossimi. Erano presenti il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il presidente del Consorzio di Torre Guaceto Rocky Malatesta ed il presidente di Stp Brindisi Salvatore Tomaselli.

L’elemento di novità evidenziato nel corso degli interventi è stata la volontà da parte di Stp e degli Enti soci di creare le condizioni per uno sviluppo reale della mobilità sostenibile. In questa logica l’impegno di Comune e Provincia, Enti soci di Stp e del Consorzio di Torre Guaceto ha portato alla definizione di questa sperimentazione che intende offrire l’opportunità di giungere alla Riserva Naturale di Torre Guaceto preservandola da un eccessivo utilizzo delle automobili. Il Consorzio di Torre Guaceto, inoltre, offrirà gratuitamente il trenino che conduce dal parcheggio fin nella riserva.

Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha evidenziato come “questo collegamento, sia pur ancora sperimentale, indichi una direzione verso la sostenibilità per coniugarla efficacemente con un controllo misurato degli accessi alla riserva, per preservarne il valore naturalistico e, di conseguenza, l’interesse ambientale e turistico del luogo”.

Il presidente del Consorzio di Torre Guaceto Rocky Malatesta, nel manifestare la propria soddisfazione per l’accoglimento da parte di Stp della sollecitazione a valutare la possibilità di un collegamento diretto di Brindisi con Torre Guaceto, ha ricordato che “dal primo agosto si potrà da Brindisi raggiungere il parcheggio e la costa di Torre Guaceto con diverse corse al giorno, usufruendo poi del trenino, in modo gratuito, sino alla caletta di Punta Penna Grossa. Siamo orgogliosi anche della grande attenzione che verrà offerta agli utenti portatori di disabilità. È anche questo un modello virtuoso di sostenibilità e accessibilità del turismo”.

Il presidente di Stp Brindisi Salvatore Tomaselli, nel ringraziare la struttura tecnica aziendale coinvolta nella complessa macchina per organizzare il servizio, ha sottolineato che “è nella natura della Stp mettere al centro il dialogo con gli Enti soci e con il territorio. Un proficuo rapporto di collaborazione con il Consorzio di Torre Guaceto ha permesso una veloce verifica delle condizioni di sicurezza e fattibilità della fermata, consentendo di costruire una linea che oltre alla Riserva Naturale collegherà anche le marine di Specchiolla e Santa Sabina”.