“Cittadinanza e persona”, la presentazione del libro a Oria

ORIA- Il Rotaract club di Ceglie messapica Terra dei Messapi, col patrocinio del comune di Oria, del Consolato lituano di Puglia e Basilicata, del Meic e dei Rotary Club di Ceglie Messapica e Manduria, è lieto di invitarvi alla presentazione del libro "Cittadinanza e persona: un gap da colmare per contrastare la tragedia del Mediterraneo", curato dall'avvocato Gianmichele Pavone, che si terrà giovedì 7 ottobre alle ore 19 presso Palazzo Martini, a Oria.

Dilalogherà con gli ospiti Gianmichele Pavone e Simona Pisanelli, la giornalista Fabiana Agnello.

Il service si svolgerà presso Palazzo Martini, in via Piave n. 5, recentemente restaurato e incorniciato nel centro storico di Oria. Il palazzo ospita il museo archeologico di Oria e dei Messapi che, per l'occasione, sarà possibile visitare a partire dalle ore 18. L’evento di giovedì 7 ottobre apre la rassegna letteraria del comune di Oria, “Autunno d’autore”. Ingresso con green pass e numero posti limitato.