Al via il progetto "Christamas Camp 2023": attività laboratoriali e di gioco per bambini

CEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica, in occasione delle festività natalizie, attiverà un progetto ludico - ricreativo con l'obiettivo di offrire ai bambini, attraverso una serie di attività laboratoriali e di gioco, una preziosa opportunità di apprendimento sull'importanza della diversità culturale e sulle molteplici modalità in cui il Natale viene festeggiato in tutto il mondo.

Il progetto, denominato "Christamas Camp 2023", è rivolto a 40 minori, residenti presso il Comune di Ceglie Messapica, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e sarà gestito dalla Cooperativa Sociale "L'Ala". La frequenza è completamente gratuita.

Le attività si svolgeranno nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre 2023 e nei giorni 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024 presso il "Maac - Museo Archeologico e Museo d'Arte Contemporanea" sito in via Enrico De Nicola n.1. Il modulo della domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ceglie Messapica oppure può essere ritirato in formato cartaceo presso l'Ufficio di Segretariato Sociale, sito al 1^ piano della sede comunale, incaricato di fornire tutte le informazioni nonché di curare la relativa protocollazione. La domanda dovrà essere consegnata a mani presso l'Ufficio di Segretariato Sociale a partire dal giorno 14 dicembre 2023, unitamente alla copia del documento di riconoscimento dei genitori o tutore.

A conclusione dell'attività istruttoria, verranno ammessi a partecipare i primi 40 minori tenendo conto, esclusivamente, dell'ordine cronologico di arrivo (data e ora). In caso di rinuncia alla frequenza, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali:

0831-387311 / 0831-387212 / 0831-387312

