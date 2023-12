Da caserma in città ad asilo nido: tutto pronto per l'avvio dei lavori

BRINDISI – Partiranno a breve i lavori per la riconversione in asilo nido dell’ex caserma Ederle, situata in via Castello, nel centro di Brindisi. L’area ha ormai esaurito la funzione di parco pubblico che rivestiva dal giugno 2022, quando il cortile dell’ex edificio militare fu ripulito dalle erbacce e trasformato in parco giochi.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi aveva ottenuto un finanziamento pari a 2,45 milioni di euro tramite Pnrr per la ristrutturazione del vecchio immobile. Nei giorni scorsi il dirigente del settore Programmazione economica e Sviluppo, Gelsomina Macchitella, ha approvato il progetto esecutivo. I lavori saranno effettuati dell’operatore economico De Cicco srl (mandatario – Consorzio stabile F2B (mandante) – Mdc Engineering srl Innovus srl Abhinc studio progetti Stprl (progettisti).

Nella determina dirigenziale è specificato che rispetto al progetto definitivo che prevedeva un importo dei lavori comprensivo di Iva e oneri come per legge pari a 1.816.171,46 euro, dal progetto esecutivo risulta un aumento della somma necessaria alla realizzazione dei lavori, adesso pari a € 1.864.828,11 comprensivo di Iva e oneri come per legge.