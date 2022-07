Brindisi, bandi per i servizi sociali: termine prorogato al 16 agosto

BRINDISI – Prorogato al 16 agosto il termine per la presentazione di offerte ai bandi di gara per l’affidamento dei servizi sociali esternalizzati di competenza del comune di Brindisi. La decisione scaturisce da “problemi tecnici rilevati sulla piattaforma MePA”, ha comunicato l’amministrazione comunale tramite il proprio sito ufficiale. Un problema analogo si era già registrato lo scorso giugno, quando il Comune, sempre per un malfunzionamento della medesima piattaforma, annullò i bandi di gara, poi ripubblicati un paio di settimane dopo, con delle modifiche apportate sulla base di alcune osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali.

I bandi riguardano: servizi di inclusione sociale, a favore di adulti, famiglie e minori (“centro contro l’abuso ed il maltrattamento minori e donne”, “sportello sociale”, “centro servizi per il contrasto alla povertà”); Servizi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari (“centro servizi per le famiglie-servizio di mediazione”, “affidamento familiare minori”, “assistenza educativa domiciliare”); Servizi di cure domiciliari (“Adi”, “Sad”); servizi per attività educative aggregative culturali rivolte a bambini/e e giovani (“città dei ragazzi”, “centro di aggregazione giovanile”).