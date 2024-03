Protesta dei lavoratori nella zona industriale: traffico in tilt alle porte di Brindisi

BRINDISI – Traffico in tilt sulla principale via di accesso alla zona industriale di Brindisi, con coda di camion e auto che arriva fino alla superstrada Brindisi – Lecce, in prossimità dello svincolo per il centro cittadino. I disagi scaturiscono dalla protesta partita alle prime luce del giorno contro i cambi di appalto al ribasso presso il petrolchimico di Brindisi. Decine di lavoratori presidieranno per tutta la mattinata la rotatoria di via Enrico Fermi da cui si imbocca il viale che conduce allo stabilimento di Eni Versalis. La mobilitazione è stata organizzata da Fiom Cgil, Uilm e Fim Cisl. Sul posto ci sono diverse pattuglie della polizia per la complessa gestione della viabilità. Sono inevitabili i rallentamenti.

I lavoratori dell’appalto del petrolchimico manifestano a sostegno dei colleghi di tre storiche ditte metalmeccaniche del territorio che passeranno il testimone ad altre due aziende, vincitrici delle gare di appalto indette da Eni Versalis, nel settore delle manutenzioni industriale. Le ditte uscenti sono la Leucci, la Tecnogal e la Cimi. Quelle subentranti sono la Tecnomec Engineering srl e Liliana srl. La vertenza riguarda circa 90 lavoratori.

Ditte subentranti: "Piena disponibilitò a recuperare la platea storica"

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro presso la sede di Confindustria Brindisi, sul cui esito vi sono versioni contrastanti. L’associazione datoriale Confapi, in rappresentanza delle due associate, assicura che “è stata data piena disponibilità a recuperare la platea storica delle maestranze presenti”. “E’ stato sottoscritto un verbale di incontro tra le parti - si legge in una nota di Confapi - dove si specifica che ai lavoratori assunti saranno garantiti le retribuzioni previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e nel rispetto di tutte le norme vigenti”.

Sindacati: "Quindici lavoratori a rischio"

Ma a detta dei sindacati, almeno 15 di quei 90 lavoratori rischiano di rimanere a casa. Lo sostengono Alfio Zaurito, segretario della Uilm, e Michele Tamburrano, segretario della Fim Cisl. “Le aziende subentranti - sostiene Tamburrano - non garantiscono che tutti i lavoratori occupati possano essere ricollocati. Continueremo a protestare fino a quando non sapremo chi va via e chi continuerà a lavorare”.

Per l’ennesima volta i sindacalisti tuonano contro le gare di appalto aggiudicate al ribasso, facendone anche una questione di sicurezza. “Quando un’azienda deve risparmiare – dichiara Zaurito - la prima cosa sui cui lo fa è sul tempo di lavoro. Poi succedono gli infortuni”. I sindacati tornano a chiedere l’introduzione di una clausola di salvaguardia nei cambi di appalto presso le grandi committenze e il mantenimento dei livelli salariali. “Deve essere scritto – afferma ancora Zaurito – che a ogni cambio di appalto si devono garantire i livelli preesistenti”.

Cobas solidale

Anche il Cobas appoggia la manifestazione odierna. “Non si può sopportare un ulteriore attacco alla occupazione – dichiara il segretario provinciale del sindacato, Roberto Aprile - così come abbiamo denunciato nel corso degli incontri con il prefetto e il sindaco di Brindisi. “La restituzione dell’appalto alle aziende brindisine - sostiene ancora Aprile - si configurerebbe come una sorta di piccolo risarcimento per un territorio che ha visto solo appalti al ribasso, distruzione, sfruttamento del territorio e dei nostri lavoratori”.

Le altre vertenze

La vertenza dei lavoratori del petrolchimico si aggiunge a quella riguardante i dipendenti della LyondellBasell, a seguito della chiusura dell’impianto P9t, e alle nubi che si addensano sui dipendenti della ditta Euroapi (ex Sanofi), dopo che la multinazionale ha annunciato di voler vendere il sito brindisino. In primo piano anche il nodo Cerano. Basti pensare che ancora non vi sono certezze sul futuro di quel sito industriale, dopo la dismissione della centrale Enel. La preoccupazione per il futuro di centinaia di lavoratori è più che mai concreta. L’industria locale, su più fronti, sta affrontando una situazione di estrema criticità.

