Appalti pubblici: protocollo contro le mire della criminalità nel Brindisino

Prosegue l'attività di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla prefettura nei Comuni della provincia per contrastare tentativi di infiltrazione criminale nel settore degli appalti pubblici. Nella mattinata odierna (giovedì 15 dicembre) il prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni ha sottoscritto con i sindaci dei Comuni di Cisternino, Latiano, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torchiarolo un protocollo per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici, sulla scorta della esperienza di sinergia istituzionale, già inaugurata in tale delicato settore economico, con il Comune di Cellino San Marco mediante la sottoscrizione di omologa intesa in data 16 settembre 2022.

Il prefetto ha espresso massima soddisfazione per l’estensione dell’operatività del protocollo di legalità in questione a beneficio del tessuto socio-economico dei cinque Comuni aderenti, tenuto conto del momento che vedi i Comuni quali soggetti attuatori del Pnrr, auspicando anche in tali realtà territoriali il risultato atteso di un innalzamento degli standards di legalità e trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche, di tracciabilità dei flussi finanziari e di tutela per la sicurezza dei lavoratori.