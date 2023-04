Quadrangolare vecchie glorie Carovigno Calcio: vendute 50 uova solidali

CAROVIGNO - Grande successo per il quadrangolare che ha coinvolto le vecchie glorie del Carovigno Calcio svoltosi venerdì scorso presso il campo sportivo "Enzo Tagliente" di Carovigno organizzato per sensibilizzare alla donazione sia del sangue che delle cellule staminali, compreso il cordone ombelicale, e per sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Durante la serata sono state vendute circa 50 uova di Pasqua Ail ed ADoCeS.

"Mostrare solidarietà verso gli altri vuol dire partecipare ai problemi di chi fa parte della nostra comunità. Offrire, con il giusto rispetto, il proprio aiuto a chi ne ha bisogno è il valore irrinunciabile del cittadino attivo" si legge in una nota di Emily Pecere, Avis.

“L'idea di questo progetto è nato lo scorso anno, davanti ad un caffè con Giusy Caliolo di Avis e Giovanni Brandi dell'Ail, poi si è unito Paolo De Pasquale di "Noi per il sociale" (gruppo per il sociale del Milan Club di Carovigno) e successivamente è arrivato a salvarci, per l'organizzazione di tutto l'evento, il nostro super mister Mariolino Di Latte".

"Venerdì sera è stato bello leggere negli occhi dei partecipanti, l’emozione del rincontrarsi. Alcuni non si vedevano da 40 anni. Attraverso lo sport e il calcio abbiamo imparato, impariamo, e le nuove generazioni imparano come affrontare le sfide. Grazie a questo insegnamento, che ci regala lo sport di squadra, ogni giorno anche noi volontari scendiamo in campo per dare il nostro contributo. Questo tipo di manifestazioni ci aiutano a coinvolgere tutti a dare l'assist vincente, per segnare il gol decisivo, che aiuta a salvare una vita. Durante la serata sono state vendute quasi 50 uova di Pasqua Ail ed ADoCeS. Un gran successo”.

Erano presenti: Cecere Giuseppe, Cecere Piero, Cavaliere Angelo, Natale Antonio, Gentile Salvatore, Gentile Vincenzo, Valente Salvatore, Quartulli Giovanni, Prima Marcello, Lanzillotti Damiano, Catramerò Alessandro, Bagnulo Enzo, D’Aversa Pino, Bellanova Fabio, Lomonaco Michele, Marinò Luciano, Simeone Luigi, Scalone Sandro, Tommasi Raffaele, Fasano Dorino, Notarpietro Vittorio, Narcisi Massimiliano, Sabatelli Luigi, De Pasquale Paolo, Brandi Giuseppe, La Penna Giuseppe, Antelmi Luigi, Brigante Giulio, Russo Luigi, Cucci Cristian, Narcisi Gianluca, Lotito Saverio, Ermito Bartolo, Ermito Rino, Sabatelli Vito, Epifano Mario, Campo Piero, Castagnanova Tobia, Spagnolo Mino, Morciano Angelo, De Tommaso Tonino e Stozzo Salvatore Cremonese Massimo, il mister Di Latte, il mister Lotti, il mister Placella, il Presidente Greco Enrico e molti altri.

"L’evento è stato possibile grazie al contributo della fabbrica EuroArgento sempre molto sensibile alle attività sociali organizzate nel paese; di Enzo Tagliente che è sempre disponibile ad accogliere tutte le attività per il sociale; di Francesco Valente che si è messo a disposizione per immortalare, con la sua macchina fotografica, i momenti salienti che hanno caratterizzato la manifestazione e dello Sponsor Ufficiale NICOS 30/40 di Cosimo Greco per la concreta sensibilità dimostrata"