Qualità della vita: Brindisi si conferma nella parte bassa della classifica

Brindisi si conferma nella parte bassa della classifica riguardante la qualità della vita. E' stata pubblicata oggi, lunedì 12 dicembre 2022, la consueta indagine del Sole 24 Ore. Quella 2022 è la 33esima edizione: "L'indagine fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022", si legge sul quotidiano. Brindisi occupa la 92esima piazza, perde dunque una posizione rispetto all'analisi 2021. Il gradino più alto del podio è occupato da Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. In coda c'è Crotone. Per quanto riguarda le realtà pugliesi, Bari si piazza 66esima, Lecce 78esima, Barletta-Andria-Trani 83esima. Fanno peggio di Brindisi Taranto (101esima) e Foggia (104esima).

Si legge nell'articolo del Sole 24 Ore: "L'eredità lasciata dal Covid e i primi segnali di recessione economica. La crisi inizia a mordere sul territorio, soprattutto nel Mezzogiorno, allargando il divario con il resto del Paese. Affiorano i primi sintomi di una popolazione sotto shock per la corsa dei prezzi: le famiglie restano schiacciate sotto il peso di un'inflazione mai così alta dai primi anni Ottanta e il caro energia si abbatte su imprese e amministrazioni locali, in difficoltà nella gestione dei budget". Gli indicatori analizzati sono, nel dettaglio: ricchezza e consumi; affari e lavoro; giustizia e sicurezza; demografia e società; ambiente e servizi; cultura e tempo libero. Gli indicatori presi in esame sono 90; 15 indicatori fanno una macro area, gli indicatori elencati poco sopra.

La provincia brindisina fa molto bene (terza in classifica) per quanto riguarda la qualità ricettiva delle strutture alberghiere (numero medio di stelle). Il peggior indicatore è quello relativo alla illuminazione pubblica sostenibile (102esima piazza). Macro aree, si registra un netto miglioramento in "affari e lavoro": Brindisi è 38esima nel rank, scalando 38 posizioni in un anno. Giustizia e sicurezza: 61esima piazza, più 15 posizioni rispetto al 2021. In miglioramento anche l'indicatore "demografia e società", dove fa registrare l'87esimo posto, scalando 9 posizioni. Poi, le note molto dolenti: "ricchezza e consumi" (93esimo posto, perde due posizioni); "cultura e tempo libero" (97esimo posto, le posizioni perse sono 14); "ambiente e servizi" (98esimo posto, qui le posizioni perse sono addirittura 36).