Un pulmino per le ospiti di Villa Martini: lanciata la raccolta fondi su "GoFundMe"

ORIA - Le Serve dei Poveri si dedicano all'assistenza ad anziani, orfani e ammalati, all'educazione dell'infanzia bisognosa, alla catechesi parrocchiale e ad altre opere di carità. Su GoFundMe hanno lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino nove posti per l’Rsa e Casa di riposo Villa Martini ad Oria. “Il pulmino - scrivono - semplificherà gli spostamenti per le attività quotidiane delle anziane, anche quelle straordinarie come i pellegrinaggi mensili ai luoghi di culto del territorio”.

“È importante - proseguono - mantenere attive mente e corpo delle anziane perché da questo dipende il loro benessere. Aiutaci a migliorare la vita delle ospiti di Villa Martini attraverso una donazione. Anche la più piccola - concludono - per noi farà la differenza e significa regalare un giorno in più”. La raccolta fondi è vicina ai 1.500 euro, a fronte di un obiettivo di diecimila, ed è raggiungibile cliccando su questo link.

GoFundMe

È la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con oltre 17 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 100 milioni di persone. È uno strumento efficace, affidabile e sicuro per sostenere le persone che donano e chiedono supporto durante emergenze e eventi imprevisti. Ogni raccolta fondi viene verificata dai nostri esperti di Trust & Safety: le donazioni sono sempre prelevate dai beneficiari indicati e ogni singolo donatore è protetto dalla GoFundMe Giving Guarantee.