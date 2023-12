Raccolta giochi per i bambini degli "spazi gialli" nel carcere: come partecipare

BRINDISI - Dal 10 al 30 dicembre è attiva in tutta Italia la “staffetta” delle giornate relative alla raccolta giochi da donare ai bambini che frequentano gli spazi gialli delle carceri. Questi spazi sono delle aree di accoglienza destinate alle famiglie prima e dopo il colloquio con la persona detenuta. Qui avviene una fase di passaggio per metabolizzare il colloquio e per comprendere quali siano le esigenze fondamentali dei minori interessati dal processo. Il tutto rientra nella rete nazionale di Bambinisenzasbarre.

A Brindisi la raccolta avrà luogo sabato 16 dicembre dalle 12.30 alle 17.30 in via Felice Carena 2.