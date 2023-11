Raccolta di sangue: appuntamento domenica nel presidio ospedaliero di Mesagne

MESAGNE - Domenica 12 novembre Fidas Mesagne organizza una raccolta di sangue presso il Pfr dell’ospedale di Mesagne, dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Donare il sangue fa bene? Probabilmente questo è il dubbio che trattiene ancora molti ad avvicinarsi alla donazione di sangue, perché concettualmente si è portati a considerarla come un gesto a favore esclusivo del ricevente.

In realtà la donazione di sangue tutela in maniera significativa anche la salute del donatore e non farlo vuol dire privarsi di una buona occasione per stare meglio non solo nello spirito, ma anche nel corpo. Chi riceve il sangue donato riceve la vita, chi lo dona tiene sotto controllo la propria vita, il proprio stato di salute, tramite una serie di semplici passaggi. Dopo il prelievo di idoneità alla donazione, il medico trasfusionista valuta eventuali rischi come stili di vita non compatibili.

In seguito, alla sacca di sangue raccolto vengono svolti accurati esami ematochimici per individuare eventuale presenza di infezioni con un focus ai valori di colesterolo, glicemia e trigliceridi che vale come prevenzione verso le malattie più comuni. Se consideriamo, poi, che privarsi di un po’ di sangue aiuta a rigenerarlo (in poco tempo), ecco che donare sangue non è solo un gesto che ogni giorno salva tante vite, ma è un vero toccasana per i donatori volontari.

Donare il sangue, quindi, fa bene due volte; donando ti prenderai cura di te stesso e di chi ha bisogno.