Race for the Cure Bari: le "civette" tornano a correre contro il cancro al seno

TUTURANO - Le "Civette del Salento" per Komen Puglia: anche quest'anno le "civette" saranno presenti alla Race for the Cure Bari il 14 maggio. La più grande manifestazione al mondo basata sullo sport, la prevenzione e solidarietà.

Le "Civette del Salento" è un gruppo nato nel 2011, formato da circa 20 donne. "Nate come volontarie dell'associazione Susan G.Komen Italia (impegnata nella lotta e prevenzione del tumore al seno, abbiamo fatto della solidarietà il nostro punto di forza. Attraverso un gruppo WhatsApp e una pagina facebook, diamo conforto e gioia a chi sta affrontando il percorso difficile della malattia, della cura. Siamo una spalla su cui piangere, ma anche tante risate da espandere. Anche quest'anno le Civette sono presenti alla Race for the Cure Bari il 14 maggio. La più grande manifestazione al mondo basata sullo sport, la prevenzione e solidarietà". Racconta Gloria Spedicato, una mamma di Tuturano che ha sconfitto il cancro e che si occupa attivamente di prevenzione.

"E proprio grazie a Komen Italia e alla Race for the Cure che tutto questo è possibile. Perché le Civette, partecipando da ormai 13 anni a questa manifestazione, hanno la possibilità insieme a tante altre centinaia di persone, di gridare che la prevenzione è l'unica arma che si ha per sconfiggere il tumore. Noi delle Civette abbiamo fatto nostra una frase di Madre Teresa di Calcutta 'Chi nel cammino della vita, ha acceso anche soltanto una fiaccola

nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano'."

"Potete dare anche voi il vostro piccolo contributo di 13 euro a Komen Italia, a fronte del quale riceverete maglia e sacca, e contribuire così a rendere il cancro una malattia sempre più curabile". Per info e iscrizioni contattare: Gloria Spedicato 346/3535235; Daria De Guido 347/0921569

Oppure potete venire a trovarci mercoledì 10 maggio dalle 17.30 alle 19.30 presso la Biblioteca sociale " Enzo Cosma" in piazza Regina Margherita a Tuturano.