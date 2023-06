Isola di Sant'Andrea liberata da 150 chili di rifiuti: volontari guidati da studente 16enne

BRINDISI - In due ore sono stati raccolti ben 15 sacchi, per un totale di 150 chilogrammi di rifiuti, perlopiù di plastica. I volontari dell’associazione “Cambiamoci”, fondata dal 16enne Davide Avantaggiato, studente dell'Itis Majorana di Brindisi, hanno dato una bella ripulita alla spiaggetta dell’isola di Sant’Andrea, nei pressi del castello Alfonsino.

Stamattina (sabato 10 giugno) sono entrati in azione tre adulti e quattro minorenni. “Mentre eravamo lì, si sono uniti a noi – spiega Davide – anche un paio di amici di ‘PuliamoilmareBrindisi’, associazione già promotrice di altre iniziative analoghe. Avrei sperato in qualche adesione in più da parte della cittadinanza, ma considerato che si trattava del nostro esordio, siamo soddisfatti del risultato raggiunto”.

Dopo aver rimesso a nuovo la spiaggia, i volontari hanno lasciato un piccolo segnale del loro passaggio. “Il personale della ditta Ecotecnica – spiega Avantaggiato – ha già rimosso tutti i sacchi".