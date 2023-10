Riecco “la Torretta”: il quartiere Paradiso si "riappropria" del suo campo

BRINDISI – Il campo di calcio della Torretta torna in vita. Dopo sette anni in balia del degrado e abbandono, l’impianto sportivo sarà di nuovo un punto di riferimento per il rione Paradiso. Questo grazie agli sforzi dell’Asd Paradiso. La società calcistica presieduta da Antonio De Virgilio ha preso in gestione lo stadio comunale per i prossimi anni. Il lungo iter burocratico per l’affidamento si è concluso pochi mesi fa. Il sodalizio si sta facendo carico di tutti gli interventi per mettere a norma la struttura. E non è cosa da poco.

Quando la società ha preso in mano l'immobile, il terreno di gioco in terra battuta era ridotto a una distesa di erbacce. Degli spogliatoi restavano solo le pareti e i solai. Infissi, cavi elettrici, docce, servizi igienici, tubi e tutto quel che si poteva rubare è stato depredato. L’impianto elettrico e quello idrico sono stati ricostruiti praticamente da zero. In un angolo della struttura giacevano cumuli di rifiuti che erano stati incendiati. Le porte di gioco erano sparite.

Adesso è tutta un’altra storia. Nel giro di qualche giorno i lavori saranno ultimati e lo stadio otterrà l’omologazione da parte della Federazione. Il “battesimo del fuoco” è previsto per domenica 12 novembre, quando l’Asd Paradiso esordirà nel campionato di Terza categoria, ospitando il Fasano. La conduzione tecnica dalla squadra è stata affidata a mister Vito Sabatelli, allenatore infinita esperienza che in questi giorni è tuttora al lavoro per completare l’allestimento della rosa. Il campionato inizierà domenica prossima, ma il Paradiso ha ottenuto un turno di riposo. Il debutto assoluto avverrà il 5 novembre, in trasferta.

Nelle prossime settimane partiranno anche le attività della scuola calcio, associata con il settore giovanile del Sassuolo calcio, grazie alla collaborazione con due leggende del calcio locale attualmente al servizio del club emiliano: Mino Francioso e Francesco Palmieri. Le iscrizioni sono aperte alle categorie: piccoli amici (2017 – 2018); primi alci (2015-2016); pulcini (2013-2014); esordienti (2011-2012); giovanissimi (2019-2010). I ragazzini del Paradiso saranno allenati dallo stesso Vito Sabatelli, da Cosimo Di Campi e da Rocco De Virgilio. Per info sulle iscrizioni si può contattare il numero: 3494078941.

Fanno parte dell’organigramma societario anche la vicepresidente, Angela Calabrese, la segretaria Valeria De Virgilio e lo stesso Cosimo Di Campi, nelle vesti di consigliere. La società ha sposato con grande entusiasmo il progetto di rilancio del campo, grazie anche al prezioso supporto di una serie di sponsor (Tmm Demolizioni Cannone; Secom Srl; Az disinfestazioni; Casawika; Gruppo Colaianni; Ilario Group).

L’impianto è stato per decenni una valvola di sfogo per i giovani del quartiere e una fucina di talenti che hanno poi militato nei campionati professionistici. Per quest’anno il terreno di gioco resterà in terra battuta. Ma a partire dalla prossima stagione agonistica la società realizzerà un campo in erba naturale.