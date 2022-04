San Pancrazio: riaperta la biblioteca comunale “Community Library” 

Dopo oltre un anno di chiusura, ha riaperto i battenti la biblioteca comunale “Community Library” di San Pancrazio Salentino. Oggi il contenitore culturale vanta la presenza di 2.328 volumi, già inventariati. Il Comune ha acquistato ulteriori 141 testi grazie alle risorse intercettate e messe a disposizione del MiBact, riparto “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

Gli ultimi libri acquistati sono destinati ai bambini della scuola primaria (fornitura Taberna libraria), ai ragazzi della scuola media (fornitura Pupilla) e agli adulti (fornitura Lettera 22). L’amministrazione comunale ha accolto il progetto di gestione della biblioteca e dell’attiguo centro ricreativo per l’anno 2022 presentato da Co.M.M.Media srl, che già negli anni 2019/2021 si e? occupata della organizzazione della biblioteca mediante figure professionali in grado di gestire ad ampio spettro sia il patrimonio librario sia la comunicazione legata ai servizi.

Sull’argomento è intervenuta Antonella Fontana, Assessore alla cultura, che ha dichiarato: “Dopo oltre un anno di chiusura della biblioteca, compreso anche il servizio di prestito/restituzione – inconcepibile, a mio parere, in quanto più che mai necessario in un periodo difficile quale quello vissuto durante l’emergenza sanitaria – abbiamo la volontà di riavviare un servizio essenziale e decisivo nell’ambito della nostra crescita culturale. Inutile dire quanta importanza abbia la lettura per tutte le fasce d’età e quanto necessario sia garantire un servizio efficiente e costante. Vogliamo puntare a potenziare ulteriormente la biblioteca sia mediante un ulteriore incremento del patrimonio librario, per il quale ci stiamo già attivando al fine di poter beneficiare del nuovo contributo alle biblioteche per acquisto di libri indetto anche per il 2022 dal Mibact in scadenza al 29 Aprile 2022, sia incentivando il coinvolgimento delle scuole attraverso iniziative di sensibilizzazione e attività culturali e laboratoriali”.

La biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.