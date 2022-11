Francavilla, lavori in via Roma: rinviato il consiglio comunale monotematico

FRANCAVILLA FONTANA - E’ stato rinviato il consiglio comunale monotematico sui lavori in via Roma, che era stato convocato per martedì (15 novembre) a Francavilla Fontana. “I recenti fatti di cronaca, il rispetto per le vittime e la necessità di far convergere le Istituzioni sui temi della Sicurezza Pubblica- si legge in una nota dell’amministrazione comunale - sono alla base della richiesta di rinvio della prossima seduta consiliare fatta pervenire al presidente Domenico Attanasi dai proponenti del consiglio comunale monotematico su via Roma”.

“Il presidente, sentiti nella serata di sabato 12 novembre la conferenza dei capigruppo e il comitato dei commercianti di via Roma, ha accolto la richiesta e nelle prossime ore ne darà comunicazione ufficiale così come previsto dalla normativa vigente. A breve sarà comunicata la nuova data”.