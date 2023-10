Mesagne, doppio accesso allo stadio: più di 400mila euro per riqualificare l'area

MESAGNE - Lo stadio comunale sito in Contrada Tagliata attualmente presenta delle forti criticità, che si ripercuotono sulle associazioni sportive attive nel territorio, sui cittadini che abitualmente si recano al campo, così come verso coloro che si vogliono avvicinare a questa piacevole abitudine.

L'impianto sportivo "Alberto Guarini" è dotato di un unico accesso, ovvero quello collocato sulla strada provinciale Mesagne-Serranova, e peraltro segnato da un'arteria sterrata limitrofa al Bosco Baden Powell. Per uscire dall'area bisogna necessariamente effettuare il medesimo percorso nel senso inverso.

La presenza di un solo ingresso adibito sia per i tifosi locali che per gli ospiti, determina rischi per l'ordine pubblico in concomitanza con eventi agonistici e l'affluenza di un gran numero di persone. Non a caso, nel corso della scorsa estate, circolavano voci (per fortuna infondate) sull'inagibilità dell'impianto in virtù dell'inizio dei tornei calcistici.

A questo si aggiunge il transito non agevolissimo della strada: percorrendola, infatti, è ricorrente l'innalzamento di terra che arriva a sporcare in modo significativo i vecoli in transito. Disagio che si accentua notevolmente durante le giornate piovose. È comunque necessario considerare come il perimetro territoriale di riferimento sia particolarmente interessato da vincoli di tipo paesaggistico e idrogeomorfologico che rendono impensabile asfaltare la superficie come se fosse una zona ordinaria.

Il Comune di Mesagne e l'Amministrazione guidata dal sindaco Toni Matarrelli hanno deciso di avviare un bando pubblico per l'assegnazione del progetto di riqualificazione che interesserà l'intera area.

L'intervento, che secondo le previsioni comporterebbe un finanziamento di circa 428mila euro, prevede l'apertura di un secondo accesso allo stadio: la scelta più razionale ricadrebbe sulla strada Mesagne-San Vito Scalo . Da qui la nuova entrata garantirebbe una soluzione tale da evitare l'interesse di aree sottoposte a vincolo e si presterebbe in modo funzionale ad ospitare future opere, come nuovi parcheggi ed ulteriori strutture. Potenziamento ideale per l'utilizzo dell'impianto in occasione di manifestazioni sportive di rilievo.

I lavori nel dettaglio

La strada sterrata esistente (quella che costeggia il Bosco Baden Powell) sarà sistemata mediante un riporto di terra stabilizzata performante, compattata e rullata in modo da risultare resistente ad ogni tipo di traffico pedonale o carrabile. Una soluzione che - nel rispetto della valenza paesaggistica dell'area di intervento - consentirebbe alla strada di assumere l'effetto della terra battuta, mantenendo il colore del terreno senza presentare gli inconvenienti tipici delle pavimentazioni oggi esistenti ed assumendo caratteristiche di resistenza idonee al traffico carrabile previsto per l'area.

Per quanto riguarda l'accesso dalla Mesagne-San Vito-Scalo, la nuova arteria stradale sarà realizzata sempre in terra stabilizzata su uno strato più spesso di sottofondazione in misto granulometrico con leganti naturali, in modo da conferire una adeguata resistenza meccanica di sottofondo. Va tenuto presente che per i lavori sarà necessario effettuare la preparazione del piano di posa mediante la pulizia del terreno. Quest'ultima consiste nel taglio degli alberi e dei cespugli, nelle estirpazioni di ceppaie nonché nelle operazioni di scavo e scoticamento.

Sembrerebbe già tramontata una seconda e più economica alternativa nell'ambito dei lavori generali, secondo la quale si potrebbe realizzare solo la strada di collegamento alla provinciale (con uno strato carrabile in misto granulometrico stabilizzato) lasciando inalterato l'accesso già esistente allo stadio.