Sfalci di potatura in piazza, Bms: "Piattaforme smaltimento verde intasate"

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Brindisi Multiservizi riguardo all’accumulo di sfalci di potature in piazza Prampolini.

Con la presente ci scusiamo con la cittadinanza per la situazione venutasi a creare alla Piazza Prampolini, per cause indipendenti dalla Brindisi Multiservizi, da sempre solerte nel taglio e la raccolta del verde. Purtroppo l’incremento di sfalci di potature e di alberi da smaltire, derivanti dalla realizzazione di un nuovo parco cittadino, in pieno centro, dopo l’inaugurazione del parco Tommaseo, ha intasato le piattaforme per lo smaltimento del verde. La situazione si sta lentamente normalizzando e, a tal fine, possiamo rassicurare i residenti che, in pochi giorni, saranno ripulite le aree in cui insistono potature non rimosse. Si evidenzia in ogni caso come la Società abbia provveduto all’acquisto di un biotrituratore che verrà consegnato alla ditta fornitrice entro la fine del corrente anno. In tal modo la nascita di nuovi parchi non costituirà un freno per lo smaltimento degli sfalci derivanti dalle attività ordinarie di potatura del verde urbano.