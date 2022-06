Saldi estivi: in Puglia l'appuntamento è stato fissato per sabato 2 luglio

BRINDISI - L'appuntamento con i consumatori per l'avvio dei saldi estivi in Puglia è stato fissato per sabato 2 Luglio 2022. Contrariamente a quanto avvenuto l'anno scorso, quando la Puglia aveva scelto di posticipare al mese di agosto la data d'inizio, quest'anno i "saldi di fine stagione" partiranno in linea con le altre regioni italiane.

L'appuntamento, atteso con grande interesse, rappresenterà l'occasione per tutti i consumatori e per molti negozi di vicinato di invertire la contrazione dei consumi registrata negli ultimi mesi ed evitare il collasso economico derivante dalla crisi conseguente al Covid-19, dall'aumento dei costi di energetici e alla relativa inflazione, che incide sempre più sul potere d'acquisto dei consumatori pugliesi.

Da un'indagine dell'Osservatorio commercio Confesercenti risulta che, già dai primissimi giorni, la percentuale di sconto praticata nei negozi dovrebbe attestarsi intorno al -30 per cento / - 40 per cento sul prezzo di cartellino. Dall'analisi dei dati di venduto fino ad oggi, l'Osservatorio ha inoltre previsto un incremento del fatturato di vendita rispetto all'anno scorso, evidenziando così un crescente interesse dei consumatori a integrare i loro guardaroba approfittando degli sconti straordinari.

Secondo il presidente di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo "si tratta di un'occasione per tutti i consumatori, a cui vogliamo lanciare un invito: comprate nei negozi di vicinato, sono gli affari più convenienti di sempre". L'unica raccomandazione che viene da Confesercenti, sempre valida per evitare spiacevoli sorprese, è quella di affidarsi ai negozi di fiducia, quelli con una storia e una professionalità certificata.