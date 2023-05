Ha salvato diversi bagnanti: medaglia di bronzo per un bagnino brindisino

BRINDISI - Durante l'estate 2022 il bagnino brindisino ha tratto in salvo diversi bagnanti. Adesso arriva un riconoscimento. La Società nazionale di salvamento ha conferito la medaglia di bronzo al Merito al bagnino di salvataggio Arcangelo Antonio Cellie, con la seguente motivazione: "Per aver contribuito in maniera efficace e determinante, con perizia marinaresca e grave rischio personale,al salvataggio di molti pericolanti trascinati dalle forti correnti marine e successivamente soccorsi applicando consuccesso i protocolli previsti, dimostrando non comuni doti di intraprendenza ad operare efficacemente in condizioni di circostanza, coordinando l’azione dei presenti, poneva in essere soluzioni efficaci con mezzi di contingenza. Chiaro esempio di elevata professionalità, silenziosa generosità, impareggiabile altruismo".

Il riconoscimento è giunto a seguito degli interventi di salvataggio effettuati durante l’estate 2022 sul litorale brindisino nei quali, mettendo a rischio la propria incolumità, ha tratto in salvo numerosi bagnanti in difficoltà.La benemerenza, giunta dalla sede nazionale di Genova, è stata consegnata dal direttore di sezione di Brindisi e Carovigno della Società nazionale di salvamento, Domenico Pettinau, il quale si è complimentato personalmente e a nome di tutto il sodalizio nazionale per il lustro che il giovane bagnino, attualmente in forza al reggimento lagunari “Serenissima”, ha donato alla salvamento dimostrando alte doti di altruismo e capacità operative.

Arcangelo, molto emozionato per l’inaspettato riconoscimento, ha sentitamente ringraziato dichiarando di ritenere quanto effettuato un atto normale che ogni cittadino dovrebbe fare, ovvero intervenire ogni qualvolta ci sia una persona in difficoltà. Inoltre, auspica che sempre più persone, ed in particolare i ragazzi, possano avvicinarsi ai corsi di formazione per acquisire le competenze necessarie alla salvaguardia della vita umana. Un pensiero anche al suo attuale impegno come fante dei lagunari, dei quali indossa con orgoglio la divisa, intendendo dedicare il riconoscimento avuto ai suoi fratelli e sorelle “Fanti Da Mar”, ai superiori,ed ai suoi comandanti passati ed odierni, sua nuova famiglia, che quotidianamente rafforzano il legame con il tricolore simbolo della Patria che intende

servire nei prossimi anni. Doveroso il pensiero alla famiglia e a quanti incontrati sulla strada della vita lo hanno spronato a portare avanti gli ideali di carità e aiuto del prossimo, nonché contribuito a farlo crescere con i sani principi che oggi lo hanno portato a ricevere la medaglia al merito per aver messo a repentaglio la propria vita per il prossimo.